Подорожчання продуктів у Харківській області зафіксовано на початку листопада 2025 року, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію щодо цієї ситуації надає портал Мінфін.

Найбільше зростання торкнулося овочів, круп і молочної продукції, зокрема помідорів, манки та вершкового масла.

Найпомітніше подорожчали помідори червоні — середня вартість тепер становить 127,43 грн за кілограм, тоді як у жовтні вона трималася на рівні 93,62. У торгових мережах різниця значна: Auchan пропонує 150,40, Megamarket — 141,90, Novus — 89,99. За місяць ціна піднялася на 62,99 гривні, що робить цей продукт одним із лідерів подорожчання.

Менше зросла вартість круп. Манка Хуторок (800 г) у листопаді коштує 37,68 грн, проти 37,18 у жовтні. У магазинах ціна коливається: Megamarket — 40,00, Metro — 34,56, Novus — 38,49. Протягом місяця середній показник підвищився на 1,91.

Серед молочної категорії масло Яготинське 73% (200 г) показало мінімальне зростання. Поточна середня ціна — 115,03 гривень, у жовтні — 114,95. У торгових мережах вартість варіюється: Auchan — 114,60, Metro — 116,48, Novus — 114,00. Різниця за місяць склала лише 0,23.

Загалом подорожчання продуктів у Харківській області залишається помітним, особливо серед сезонних овочів, тоді як бакалія та молочна продукція демонструють відносну стабільність на ринку.

Крім того, у Харкові українці можуть отримати безкоштовні продукти. У рамках проєкту бенефіціари отримують широкий спектр послуг, що допомагає покращити якість їхнього життя та забезпечити базові потреби.

