В деяких випадках грошова допомога для ВПО у Кривому Розі може бути призупинена або взагалі припинена через різні причини, повідомляє Politeka.net.

Відповідно до положень постанови 332, внутрішньо переміщені особи можуть втратити право на державну допомогу, якщо перестають відповідати встановленим критеріям або порушують умови її отримання.

Законодавство чітко визначає випадки, коли держава має підстави призупинити виплати.

Зокрема, грошову допомогу для ВПО у Кривому Розі можуть скасувати, якщо з’ясується, що родина більше не відповідає вимогам, визначеним програмою підтримки.

Однією з ключових умов є рівень доходів: якщо середньомісячний дохід на одного члена сім'ї перевищує 9 440 гривень, виплати припиняються.

Підставою для призупинення також стає повернення сім’ї за попереднім місцем проживання або виїзд за кордон на тривалий період — понад 30 днів безперервно або 60 днів загалом протягом шести місяців.

Наразі розмір державної допомоги становить 3 000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю і 2 000 гривень для інших категорій переселенців.

Окрему увагу держава приділяє пенсіонерам із числа ВПО. У Пенсійному фонді нагадують, що частина пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях або перебувають за кордоном, можуть втратити виплати, якщо не пройдуть фізичну ідентифікацію до 31 грудня поточного року. Це є обов’язковою процедурою для підтвердження особи та продовження нарахування пенсії.

Крім того, ті мешканці окупованих територій, які не проходять ідентифікацію, зобов’язані щонайменше раз на пів року здійснити будь-яку фінансову операцію зі свого українського рахунку. Виплати можуть здійснюватися лише за умови, що пенсіонер не отримує паралельну пенсію від російської сторони, адже це також є підставою для припинення українських нарахувань.

