Законодательство четко определяет случаи, когда у государства есть основания приостановить денежную помощь для ВПЛ в Кривом Роге.

В некоторых случаях денежная помощь для ВПЛ в Кривом Роге может быть приостановлена ​​или вообще прекращена по разным причинам, сообщает Politeka.net.

В соответствии с положениями постановления 332, внутренне перемещенные лица могут потерять право на государственную помощь, если перестают отвечать установленным критериям или нарушают условия его получения.

В частности, денежная помощь для ВПЛ в Кривом Роге может быть отменена, если выяснится, что семья больше не отвечает требованиям, определенным программой поддержки.

Одним из ключевых условий является уровень доходов: если среднемесячный доход на одного члена семьи превышает 9440 гривен, выплаты прекращаются.

Основанием для приостановки также становится возвращение семьи по предыдущему месту жительства или выезд за границу на длительный период - более 30 дней непрерывно или 60 дней в течение шести месяцев.

Размер государственной помощи составляет 3 000 гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 000 гривен для других категорий переселенцев.

Особое внимание государство уделяет пенсионерам из числа ВПЛ. В Пенсионном фонде напоминают, что часть пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях или находящихся за границей, могут потерять выплаты, если не пройдут физическую идентификацию до 31 декабря текущего года. Это является обязательной процедурой для подтверждения личности и продления начисления пенсии.

Кроме того, жители оккупированных территорий, которые не проходят идентификацию, обязаны по меньшей мере раз в пол года осуществить любую финансовую операцию со своего украинского счета. Выплаты могут производиться только при условии, что пенсионер не получает параллельную пенсию от российской стороны, ведь это также является основанием для прекращения украинских начислений.

