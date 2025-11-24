Багато мешканців України через війну змушені були залишити свої домівки, і питання пошуку безкоштовного житла для ВПО у Харкові стало критичним.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові дозволяє громадянам влаштуватися в новій громаді та зменшити фінансове навантаження в складний період, повідомляє Politeka.

За даними пресслужби Міністерства розвитку громад та територій України, безкоштовне житло для ВПО у Харкові можуть надати фізичні особи, приватні заклади, комунальні установи та державні організації.

Держава створила онлайн-сервіс "Прихисток", який спрощує пошуки. Переселенцям достатньо зайти на сайт, обрати Україну, зазначити регіон, вказати кількість членів сім’ї і знайти підходящі пропозиції.

Після цього залишається лише зв’язатися з власником та домовитися про поселення. Волонтери розробили схожу платформу "Допомагай", яка також допомагає шукати безкоштовне житло для ВПО у Харкові.

Місцева влада також активно надає дах над головою. Обласні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують внутрішньо переміщених осіб соціальним помешканням у місцях компактного поселення.

Ті, хто бажає оселитися у таких комплексах, мають повідомити про своє прибуття відповідальних осіб під час евакуації, звернутися до гуманітарного штабу, або скористатися гарячими лініями.

Для оперативного вирішення питань доступні гарячі лінії. Ті, хто перебуває у місцях компактного поселення, можуть звертатися за номером (096) 058-83-76. Є гаряча лінія Міністерства реінтеграції 15-48, а також гаряча лінія Уповноваженого з питань переселенців (066) 813-62-39.

