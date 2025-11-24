Графік відключення світла в Харківській області на 25 листопада дозволяє не лише запобігти аваріям, а й підтримувати стабільність мережі у зимовий період.

Графік відключення світла в Харківській області на 25 листопада передбачає тимчасове припинення електропостачання у місті Люботин та прилеглих селах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Люботинської міської територіальної громади.

Роботи пов’язані з технічним обслуговуванням повітряних ліній і обладнання підстанцій.

У Люботині електроенергія не надходитиме з 08:30 до 17:00 на таких вулицях: Олімпійська, Прибережна, Табірна, Транспортна, Бурштинова, Васильківська, Володимира Винниченка, Злагоди, Київський Шлях, Ковпака, Літературна, Любовська, Люботинська, Медова, Осипенка, Покровська, Стадіонна, Степова та ряд провулків. Обмеження стосуються також будинків за номерами від 1 до понад 100, у тому числі квартирних приміщень.

У селах Коваленки, Нестеренки, Санжари та Манченки відключення відбудеться з 09:00 до 16:10. Роботи охоплюють вулиці Абдулова, Люботинська, Олімпійська, Петра Сагайдачного, Ярославська, Полтавський шлях, Станційна, Радіорелейка, Крива та Романтична.

За словами фахівців, графік відключення світла в Харківській області на 25 листопада необхідний для виконання планових ремонтних робіт та забезпечення безпечної роботи електромереж. Споживачам радять заздалегідь подбати про джерела резервного освітлення та електропостачання для критичних приладів.

Графік відключення світла в Харківській області на 25 листопада дозволяє не лише запобігти аваріям, а й підтримувати стабільність мережі у зимовий період. Енергетики закликають мешканців ставитися до тимчасових незручностей з розумінням та слідкувати за актуальною інформацією на сайтах місцевих служб енергопостачання.

