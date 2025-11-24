График отключения света в Харьковской области на 25 ноября позволяет не только предотвратить аварии, но и поддерживать стабильность сети в зимний период.

График отключения света в Харьковской области на 25 ноября предусматривает временное прекращение электроснабжения в городе Люботин и близлежащих деревнях, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Люботинского городского территориального общества.

Работы связаны с техническим обслуживанием воздушных линий и оборудованием подстанций.

В Люботине электроэнергия не будет поступать с 08:30 до 17:00 на таких улицах: Олимпийская, Прибрежная, Лагерная, Транспортная, Янтарная, Васильковская, Владимира Винниченко, Согласия, Киевский Путь, Ковпака, Литературная, Любовская, Люботинская, Медова, переулков. Ограничения касаются также домов по номерам от 1 до 100, в том числе квартирных помещений.

В селах Коваленко, Нестеренко, Санжары и Манченко отключение состоится с 09:00 до 16:10. Работы охватывают улицы Абдулова, Люботинская, Олимпийская, Петра Сагайдачного, Ярославская, Полтавский шлях, Станционная, Радиорелейка, Кривая и Романтическая.

По словам специалистов, график отключения света в Харьковской области на 25 ноября необходим для выполнения плановых ремонтных работ и обеспечения безопасной работы электросетей. Потребителям советуют заранее позаботиться об источниках резервного освещения и электроснабжения для критических приборов.

График отключения света в Харьковской области на 25 ноября позволяет не только предотвратить аварии, но и поддерживать стабильность сети в зимний период. Энергетики призывают жителей относиться к временным неудобствам с пониманием и следить за актуальной информацией на сайтах местных служб энергоснабжения.

