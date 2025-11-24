Розмір грошової допомоги у Сумській області для пенсіонерів та інших категорій українців, яку можуть отримати громадяни, становить 10800 гривень на одну особу.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається благодійною організацією "Карітас", проте отримати її можуть лише окремі категорії українців, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні організації.

Карітас-Спес Конотоп продовжує реалізовувати гуманітарну місію, спрямовану на підтримку найбільш уразливих громадян, які постраждали від війни. Програма орієнтована на кілька основних категорій населення, які постраждали від бойових дій або були змушені змінити місце проживання через загрозу життю та здоров’ю.

Перша категорія охоплює людей, чиє житло зазнало значних пошкоджень унаслідок ворожих обстрілів і стало непридатним для проживання. Йдеться про випадки, коли будинок або квартира становлять реальну небезпеку для життя та здоров’я мешканців. До цієї категорії належать родини незалежно від того, чи вирішили вони переїхати до нового помешкання, чи залишилися жити в пошкодженому житлі, попри те, що воно не відповідає умовам безпечного проживання.

Для підтвердження права на допомогу представники цієї групи повинні надати якомога більше з таких документів, що значно полегшить процес перевірки та ухвалення рішення:

поліцейський протокол про пошкодження;

акт обстеження будівлі;

офіційний документ, який підтверджує факт руйнувань;

довідку з місцевого органу влади.

Друга категорія включає громадян, які зазнали поранень або інших травм унаслідок обстрілів, а також сім’ї загиблих. Особлива увага приділяється тим випадкам, коли отримані ушкодження чи смерть члена родини призвели до суттєвого зниження або повної втрати сімейного доходу.

Щоб отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Сумській області в цій категорії, необхідно надати такі документи:

довідку з місцевих органів влади;

лікарняний лист, що засвідчує тимчасову непрацездатність через травму;

медичні документи, які підтверджують факт госпіталізації чи проведеного лікування;

довідку про смерть.

Третя та четверта категорії охоплюють осіб, які були змушені залишити свої домівки через загрозу життю внаслідок активних бойових дій. Йдеться про громадян, у чиїх громадах було оголошено примусову евакуацію, і які офіційно отримали статус внутрішньо переміщеної особи протягом останніх 30 днів.

Для підтвердження статусу переселенця і права на отримання допомоги представникам цих груп необхідно надати якомога більше з наведених документів:

записи про реєстрацію в офіційних центрах евакуації, транзитних пунктах або колективних центрах розміщення;

списки або інші документи, надані гуманітарними чи громадськими організаціями, а також волонтерами, які брали участь в евакуації;

довідку ВПО терміном до 30 днів із зазначенням місця проживання в зоні обов’язкової чи добровільної евакуації;

транспортні документи, зокрема квитанцію чи квиток, що підтверджують факт евакуації;

інші реєстраційні документи, видані органами місцевого самоврядування;

документи, що підтверджують місце постійного проживання до евакуації.

Розмір грошової допомоги у Сумській області для пенсіонерів та інших категорій українців, яку можуть отримати громадяни, становить 10800 гривень на одну особу. Виплата надається упродовж 3 місяців, по 3600 гривень щомісяця. Ця сума має стати важливою підтримкою для покриття першочергових потреб, таких як придбання ліків, продуктів, оплата житла чи інших життєво необхідних витрат.

Водночас важливо врахувати одну ключову умову: якщо заявник уже отримував аналогічну грошову допомогу від іншої гуманітарної організації протягом останніх 3 місяців, він не зможе скористатися цією програмою.

