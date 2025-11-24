Размер денежной помощи в Сумской области для пенсионеров и других категорий украинцев, которую могут получить граждане, составляет 10800 гривен на человека.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется благотворительной организацией "Каритас", однако получить ее могут только отдельные категории украинцев, пишет Politeka.net.

Об этом идет речь в сообщении организации.

Каритас-Спес Конотоп продолжает реализовывать гуманитарную миссию, направленную на поддержку наиболее уязвимых граждан, пострадавших от войны. Программа ориентирована на несколько основных категорий населения, пострадавших от боевых действий или вынужденных изменить место жительства из-за угрозы жизни и здоровью.

Первая категория охватывает людей, чье жилье получило значительные повреждения в результате вражеских обстрелов и стало непригодным для проживания. Речь идет о случаях, когда дом или квартира представляют реальную опасность для жизни и здоровья жителей. К этой группе относятся семьи независимо от того, решили ли они переехать в новое жилье, остались ли жить в поврежденном жилье, несмотря на то, что оно не соответствует условиям безопасного проживания.

Для подтверждения права на помощь представители этой группы должны предоставить как можно больше таких документов, что значительно облегчит процесс проверки и принятия решения:

полицейский протокол о повреждениях;

акт обследования здания;

официальный документ, подтверждающий факт разрушений;

справку из местного органа власти.

Вторая включает граждан, которые получили ранения или другие травмы в результате обстрелов, а также семьи погибших. Особое внимание уделяется тем случаям, когда полученные повреждения или смерть члена семьи привели к существенному снижению или полной потере семейного дохода.

Для получения денежной помощи для пенсионеров в Сумской области необходимо предоставить следующие документы:

справку из местных органов власти;

больничное письмо, удостоверяющее временную нетрудоспособность из-за травмы;

медицинские, подтверждающие факт госпитализации или проведенного лечения;

справку о смерти.

Третья и четвертая охватывают лиц, вынужденных покинуть свои дома из-за угрозы жизни вследствие активных боевых действий. Речь идет о гражданах, в чьих общинах была объявлена ​​принудительная эвакуация, и которые официально получили статус внутренне перемещенного лица за последние 30 дней.

Для подтверждения статуса переселенца и права на получение помощи представителям этих групп необходимо предоставить как можно больше из приведенных документов:

записи о регистрации в официальных центрах эвакуации, транзитных пунктах или коллективных центрах размещения;

списки или другие, предоставленные гуманитарными или общественными организациями, а также волонтерами, участвовавшими в эвакуации;

справку ВПЛ сроком до 30 дней с указанием места жительства в зоне обязательной или добровольной эвакуации;

транспортные, в том числе квитанцию ​​или билет, подтверждающие факт эвакуации;

другие регистрационные документы, выданные органами местного самоуправления;

документы, подтверждающие место постоянного проживания в эвакуации.

Размер денежной помощи в Сумской области для пенсионеров и других категорий украинцев, которую могут получить граждане, составляет 10800 гривен на одного человека. Выплата предоставляется в течение 3 месяцев по 3600 гривен ежемесячно. Эта сумма должна стать важной поддержкой покрытия первоочередных потребностей, таких как приобретение лекарств, продуктов, оплата жилья или других жизненно необходимых расходов.

В то же время важно учесть одно ключевое условие: если заявитель уже получал аналогичную денежную помощь от другой гуманитарной организации за последние 3 месяца, он не сможет воспользоваться этой программой.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области: кто из украинцев в приоритете на предоставление выплат.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на ЖКХ в Сумской области: кому придется платить в разы больше.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области: как подать заявку на выплаты, подробная инструкция.