Графік відключення світла в Дніпропетровській області на 25 листопада передбачає тимчасові припинення електропостачання у місті Дніпро та Жовті Води через планові роботи на мережах, передає Politeka.

Таку інформацію надає ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

Енергетики наголошують, що заходи спрямовані на підтримку надійності та безпечного функціонування електромереж.

У Дніпрі знеструмлення заплановані за такими адресами:

З 08:00 до 15:00: вул. Чорних Запорожців, буд. 3Л просп. Богдана Хмельницького, буд. 118, 120, 122, 122А, 122Д, 126, 126А, 128, 130, 132, 132А, 147 вул. Василя Сліпака, буд. 51 вул. Квартальна, буд. 19, 21, 23, 23К, 25, 33, 35, 43, 45, 47 вул. Перемоги, буд. 113Б

З 08:00 до 17:00: вул. Краснопільська, буд. 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5Б, 7, 7А вул. Чорних Запорожців, буд. 1Б просп. Богдана Хмельницького, буд. 116

З 10:00 до 16:00: вул. Незалежності, буд. 17, 17А



У Жовтих Водах відключення проводитимуться з 08:00 до 17:00 за адресами:

вул. Героїв Чорнобиля, буд. 10, 12, 14, 14/1, 14/1А, 14В

вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, 2, 4

Під час планових робіт енергетики радять мешканцям:

Заздалегідь зарядити мобільні пристрої та підготувати запасні джерела освітлення. Уникати одночасного ввімкнення великої кількості побутових приладів після відновлення електропостачання. Перевірити роботу холодильників та електроприладів, щоб уникнути пошкоджень через раптове вимкнення.

Графік відключення світла в Дніпропетровській області на 25 листопада дає можливість мешканцям планувати свої справи та підготуватися до тимчасових незручностей. Енергетики запевняють, що роботи проводяться для забезпечення стабільності мереж і запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.

