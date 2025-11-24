Графік відключення світла в Дніпропетровській області на 25 листопада передбачає тимчасові припинення електропостачання у місті Дніпро та Жовті Води через планові роботи на мережах, передає Politeka.
Таку інформацію надає ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".
Енергетики наголошують, що заходи спрямовані на підтримку надійності та безпечного функціонування електромереж.
У Дніпрі знеструмлення заплановані за такими адресами:
- З 08:00 до 15:00:
- вул. Чорних Запорожців, буд. 3Л
- просп. Богдана Хмельницького, буд. 118, 120, 122, 122А, 122Д, 126, 126А, 128, 130, 132, 132А, 147
- вул. Василя Сліпака, буд. 51
- вул. Квартальна, буд. 19, 21, 23, 23К, 25, 33, 35, 43, 45, 47
- вул. Перемоги, буд. 113Б
- З 08:00 до 17:00:
- вул. Краснопільська, буд. 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5Б, 7, 7А
- вул. Чорних Запорожців, буд. 1Б
- просп. Богдана Хмельницького, буд. 116
- З 10:00 до 16:00:
- вул. Незалежності, буд. 17, 17А
У Жовтих Водах відключення проводитимуться з 08:00 до 17:00 за адресами:
- вул. Героїв Чорнобиля, буд. 10, 12, 14, 14/1, 14/1А, 14В
- вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, 2, 4
Під час планових робіт енергетики радять мешканцям:
- Заздалегідь зарядити мобільні пристрої та підготувати запасні джерела освітлення.
- Уникати одночасного ввімкнення великої кількості побутових приладів після відновлення електропостачання.
- Перевірити роботу холодильників та електроприладів, щоб уникнути пошкоджень через раптове вимкнення.
Графік відключення світла в Дніпропетровській області на 25 листопада дає можливість мешканцям планувати свої справи та підготуватися до тимчасових незручностей. Енергетики запевняють, що роботи проводяться для забезпечення стабільності мереж і запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.
