График отключения света в Днепропетровской на 25 ноября позволяет жителям планировать свои дела и подготовиться к временным неудобствам.

График отключения света в Днепропетровской области на 25 ноября предусматривает временные прекращения электроснабжения в городе Днепр и Желтые Воды из-за плановых работ на сетях, передает Politeka.

Такую информацию предоставляет ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК" .

Энергетики отмечают, что меры направлены на поддержание надежности и безопасного функционирования электросетей.

В Днепре обесточивание запланировано по следующим адресам:

С 08:00 до 15:00: ул. Черных Запорожцев, дом. 3Л просп. Богдана Хмельницкого, дом. 118, 120, 122, 122А, 122Д, 126, 126А, 128, 130, 132, 132А, 147 ул. Василия Слипака, дом. 51 ул. Квартальная, дом. 19, 21, 23, 23К, 25, 33, 35, 43, 45, 47 ул. Победы, дом. 113Б

С 08:00 до 17:00 ул. Краснопольская, дом. 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5Б, 7, 7А ул. Черных Запорожцев, дом. 1б просп. Богдана Хмельницкого, дом. 116

С 10:00 до 16:00: ул. Независимости, дом. 17, 17А



В Желтых Водах отключения будут проводиться с 08:00 до 17:00 по адресу:

ул. Героев Чернобыля, дом. 10, 12, 14, 14/1, 14/1А, 14В

ул. Ярослава Мудрого, дом. 1, 2, 4

В ходе плановых работ энергетики советуют жителям:

Заранее зарядите мобильные устройства и подготовьте запасные источники освещения. Избегайте одновременного включения большого количества бытовых приборов после восстановления электроснабжения. Проверить работу холодильников и электроприборов во избежание повреждений из-за внезапного выключения.

График отключения света в Днепропетровской области на 25 ноября позволяет жителям планировать свои дела и подготовиться к временным неудобствам. Энергетики уверяют, что работы проводятся для обеспечения стабильности сетей и предотвращения аварийных ситуаций в будущем.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: что именно нужно для получения.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: чего ждать жителям.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: еще одна категория переселенцев сможет получить выплату.