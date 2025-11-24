График отключения света в Днепропетровской области на 25 ноября предусматривает временные прекращения электроснабжения в городе Днепр и Желтые Воды из-за плановых работ на сетях, передает Politeka.
Такую информацию предоставляет ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК" .
Энергетики отмечают, что меры направлены на поддержание надежности и безопасного функционирования электросетей.
В Днепре обесточивание запланировано по следующим адресам:
- С 08:00 до 15:00:
- ул. Черных Запорожцев, дом. 3Л
- просп. Богдана Хмельницкого, дом. 118, 120, 122, 122А, 122Д, 126, 126А, 128, 130, 132, 132А, 147
- ул. Василия Слипака, дом. 51
- ул. Квартальная, дом. 19, 21, 23, 23К, 25, 33, 35, 43, 45, 47
- ул. Победы, дом. 113Б
- С 08:00 до 17:00
- ул. Краснопольская, дом. 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5Б, 7, 7А
- ул. Черных Запорожцев, дом. 1б
- просп. Богдана Хмельницкого, дом. 116
- С 10:00 до 16:00:
- ул. Независимости, дом. 17, 17А
В Желтых Водах отключения будут проводиться с 08:00 до 17:00 по адресу:
- ул. Героев Чернобыля, дом. 10, 12, 14, 14/1, 14/1А, 14В
- ул. Ярослава Мудрого, дом. 1, 2, 4
В ходе плановых работ энергетики советуют жителям:
- Заранее зарядите мобильные устройства и подготовьте запасные источники освещения.
- Избегайте одновременного включения большого количества бытовых приборов после восстановления электроснабжения.
- Проверить работу холодильников и электроприборов во избежание повреждений из-за внезапного выключения.
График отключения света в Днепропетровской области на 25 ноября позволяет жителям планировать свои дела и подготовиться к временным неудобствам. Энергетики уверяют, что работы проводятся для обеспечения стабильности сетей и предотвращения аварийных ситуаций в будущем.
