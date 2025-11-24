График отключения света в Днепропетровской области на 25 ноября предусматривает временные прекращения электроснабжения в городе Днепр и Желтые Воды из-за плановых работ на сетях, передает Politeka.

Такую информацию предоставляет ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК" .

Энергетики отмечают, что меры направлены на поддержание надежности и безопасного функционирования электросетей.

В Днепре обесточивание запланировано по следующим адресам:

  • С 08:00 до 15:00:
    • ул. Черных Запорожцев, дом. 3Л
    • просп. Богдана Хмельницкого, дом. 118, 120, 122, 122А, 122Д, 126, 126А, 128, 130, 132, 132А, 147
    • ул. Василия Слипака, дом. 51
    • ул. Квартальная, дом. 19, 21, 23, 23К, 25, 33, 35, 43, 45, 47
    • ул. Победы, дом. 113Б
  • С 08:00 до 17:00
    • ул. Краснопольская, дом. 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5Б, 7, 7А
    • ул. Черных Запорожцев, дом. 1б
    • просп. Богдана Хмельницкого, дом. 116
  • С 10:00 до 16:00:
    • ул. Независимости, дом. 17, 17А

лампы

В Желтых Водах отключения будут проводиться с 08:00 до 17:00 по адресу:

  • ул. Героев Чернобыля, дом. 10, 12, 14, 14/1, 14/1А, 14В
  • ул. Ярослава Мудрого, дом. 1, 2, 4

В ходе плановых работ энергетики советуют жителям:

  1. Заранее зарядите мобильные устройства и подготовьте запасные источники освещения.
  2. Избегайте одновременного включения большого количества бытовых приборов после восстановления электроснабжения.
  3. Проверить работу холодильников и электроприборов во избежание повреждений из-за внезапного выключения.

График отключения света в Днепропетровской области на 25 ноября позволяет жителям планировать свои дела и подготовиться к временным неудобствам. Энергетики уверяют, что работы проводятся для обеспечения стабильности сетей и предотвращения аварийных ситуаций в будущем.

