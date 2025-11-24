Многие жители Украины из-за войны вынуждены были покинуть свои дома, и вопрос поиска бесплатного жилья для ВПЛ в Харькове стал критическим.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове позволяет гражданам обосноваться в новой общине и уменьшить финансовую нагрузку в сложный период, сообщает Politeka.

По данным пресс-службы Министерства развития общин и территорий Украины, бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове могут предоставить физические лица, частные учреждения, коммунальные учреждения и государственные организации.

Государство создало онлайн-сервис "Прихисток", упрощающее поиски. Переселенцам достаточно зайти на сайт, выбрать Украину, указать регион, указать количество членов семьи и найти подходящие предложения.

После этого остается только связаться с владельцем и договориться о поселении. Волонтеры разработали похожую платформу "Допомагай", которая также помогает искать бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове.

Местные власти также активно предоставляют крышу над головой. Областные администрации и органы местного самоуправления обеспечивают внутри перемещенных лиц социальным жилищем в местах компактного поселения.

Желающие поселиться в таких комплексах должны сообщить о своем прибытии ответственных лиц во время эвакуации, обратиться в гуманитарный штаб или воспользоваться горячими линиями.

Для оперативного решения вопросов доступны горячие линии. Находящиеся в местах компактного поселения могут обращаться по номеру (096) 058-83-76. Есть горячая линия Министерства реинтеграции 15-48, а также горячая линия Уполномоченного по переселенцев (066) 813-62-39.

