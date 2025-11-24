Подорожание продуктов в Харьковской области зафиксировано в начале ноября 2025, сообщает Politeka.

Актуальную информацию об этой ситуации предоставляет портал Минфин .

Наибольший рост затронул овощи, крупы и молочную продукцию, в том числе помидоры, манки и сливочное масло.

Заметнее всего подорожали красные помидоры — средняя стоимость теперь составляет 127,43 грн за килограмм , тогда как в октябре она держалась на уровне 93,62 . В торговых сетях разница значительна: Auchan предлагает 150,40 , Megamarket – 141,90 , Novus – 89,99 . За месяц цена поднялась на 62,99 гривны , что делает этот продукт одним из лидеров удорожания.

Меньше возросла стоимость круп. Манка Хуторок (800 г) в ноябре стоит 37,68 грн , против 37,18 в октябре. В магазинах цена колеблется: Megamarket - 40,00 , Metro - 34,56 , Novus - 38,49 . В течение месяца средний показатель повысился на 1,91 .

Среди молочной категории масло Яготинское 73% (200 г) показало минимальный рост. Текущая средняя цена - 115,03 гривен , в октябре - 114,95 . В торговых сетях стоимость варьируется: Auchan - 114,60 , Metro - 116,48 , Novus - 114,00. Разница за месяц составила всего 0,23.

В целом, подорожание продуктов в Харьковской области остается заметным, особенно среди сезонных овощей, тогда как бакалея и молочная продукция демонстрируют относительную стабильность на рынке.

Кроме того, в Харькове украинцы могут получить бесплатные продукты. В рамках проекта бенефициары получают широкий спектр услуг, что помогает улучшить качество жизни и обеспечить базовые потребности.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове: кому из пожилых людей дают гуманитарные наборы и другую помощь.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: украинцам раскрыли, как получить "седьмую" выплату.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ предупредили, кому с октября придется вернуть деньги.