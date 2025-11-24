Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі підтримує українців, які цього потребують.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається в рамках проєкту «Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні», повідомляє Politeka.

Ініціатором програми виступає благодійна організація «Карітас». Вже розпочато прийом заявок від громадян, які бажають долучитися до ініціативи. Проєкт спрямований на підтримку родин, чиє житло зазнало часткових руйнувань через бойові дії після 24 лютого 2022 року. Організатори наголошують на важливості своєчасного подання документів для участі.

Отримати допомогу можуть мешканці населених пунктів, де наразі відсутні активні обстріли. Основним критерієм є дохід: якщо середньомісячний прибуток на одного члена родини не перевищує 6318 гривень або хтось із домогосподарства залишився без роботи, людина має право подати заявку. Програма не поширюється на тих, хто вже отримував державну або благодійну підтримку, або зміг відновити житло іншими способами.

У пріоритеті перебувають вразливі категорії: люди з інвалідністю, тяжкохворі, самотні матері, багатодітні сім’ї, батьки дітей до трьох років, вагітні жінки та пенсіонери старші 60 років. Заявку можуть подати власники квартир або будинків із пошкодженими дахами, дверима чи вікнами. Для цього слід заповнити онлайн-форму. Після її надсилання з претендентом зв’яжеться координатор і роз’яснить подальші кроки. Консультації також доступні за телефонами 0672598040 та 0753558829.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надає реальну підтримку людям, які постраждали від війни. Програма сприяє збереженню соціальної стабільності, безпечному проживанню та відновленню побутових умов для літніх громадян у складний період.

