Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется в рамках проекта «Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине», сообщает Politeka.

Инициатором программы выступает благотворительная организация «Каритас». Уже начат прием заявок от граждан, желающих присоединиться к инициативе. Проект направлен на поддержку семей, чье жилье испытало частичные разрушения из-за боевых действий после 24 февраля 2022 года. Организаторы отмечают важность своевременного представления документов для участия.

Получить помощь могут жители населенных пунктов, где отсутствуют активные обстрелы. Основным критерием является доход: если среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает 6318 гривен или кто-то из домохозяйства остался без работы, человек имеет право подать заявку. Программа не распространяется на тех, кто уже получал государственную или благотворительную поддержку или смог восстановить жилье другими способами.

В приоритете находятся уязвимые категории: люди с инвалидностью, тяжелобольные, одинокие матери, многодетные семьи, родители детей до трех лет, беременные женщины и пенсионеры старше 60 лет. Заявку могут подать владельцы квартир или домов с поврежденными крышами, дверями или окнами. Для этого нужно заполнить онлайн-форму. После отправки с претендентом свяжется координатор и разъяснит дальнейшие шаги. Консультации также доступны по телефонам 0672598040 и 0753558829.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье оказывает реальную поддержку пострадавшим от войны людям. Программа способствует сохранению социальной стабильности, безопасному проживанию и восстановлению бытовых условий для престарелых в сложный период.

