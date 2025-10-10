Бесплатные продукты для пенсионеров и жителей Запорожья направлены ​​прежде всего на поддержку местных семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах

Организация Общества Красного Креста сообщает о начале нового этапа раздачи бесплатных продуктов в Запорожье для пострадавших в результате военных действий пенсионеров, пишет Politeka.

Об этом идет речь в сообщении организации.

Начиная с 13 октября 2025 года, организация начинает предварительную запись на получение гуманитарной помощи в виде продуктового и гигиенического набора, который будет предоставляться на одно домохозяйство.

Получить бесплатные продукты могут пенсионеры и жители Запорожья, чье жилье или другое имущество было повреждено после июня 2025, при наличии акта обследования поврежденного имущества. Также важно, чтобы заявители ранее не получали аналогичную помощь от Украинского Красного Креста.

При регистрации необходимо иметь при себе оригиналы документов на двух членов семьи, а именно:

Паспорт гражданина Украины;

Идентификационный код;

Акт о поврежденном имуществе.

Запись на получение помощи будет осуществляться с понедельника по четверг во временном промежутке с 13:00 до 15:00. Для этого нужно обращаться за телефонами, указанными в сообщении.

Непосредственно выдача гуманитарных наборов будет проходить с понедельника по четверг, но с 9:00 до 12:00, по адресу: город Запорожье, улица Независимой Украины, 13.

В Красном Кресте отмечают, что эта программа направлена ​​прежде всего на поддержку местных семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за боевых действий. Организация стремится обеспечить пострадавших самым необходимым продуктами питания и средствами гигиены, чтобы помочь им стабилизировать бытовые условия и пережить сложный период.

