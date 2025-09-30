Початок опалювального сезону 2025 в Запорізькій області проходить організовано та гарантує стабільне забезпечення теплом і ключовими послугами навіть у складних умовах.

Початок опалювального сезону 2025 в Запорізькій області відбувся за графіком та супроводжується реалізацією комплексу заходів із підготовки енергетичних і комунальних систем, повідомляє Politeka.

Міністерство розвитку громад і територій України підтвердило готовність регіону забезпечити населення теплом та гарячою водою. 11 вересня у Запоріжжі пройшло засідання Антикризового енергетичного штабу, де проаналізували стан підготовки до зими. Станом на сьогодні рівень готовності основних об’єктів перевищує 80%, завершення робіт планується до офіційного запуску.

Перевірено близько 116 тисяч житлових будинків із 145 тисяч. Особливу увагу приділено соціальним установам: із понад 25 тисяч закладів готові більше 21 тисячі, серед них близько 8 тисяч дитячих садків, понад 10 тисяч шкіл та понад 3 тисячі медичних об’єктів. Функціонування системи забезпечують 14,6 тисячі котелень. Відремонтовано сотні котлів, а майже 14 тисяч кілометрів теплотрас підготовлені до експлуатації.

Триває перевірка водопостачання й водовідведення. На сьогодні оглянуто понад 1,4 тисячі кілометрів водопровідних та понад 220 кілометрів каналізаційних мереж. Також здійснюється обстеження насосних станцій, очисних споруд і свердловин. У прифронтових районах із 4 511 житлових будівель підготовлено 3 651, серед соціальних об’єктів – 333, додатково 179 котелень та 488 кілометрів теплотрас. Паралельно формуються запаси палива для стабільної роботи протягом холодного періоду.

Для підтримання електропостачання регіон використовує когенераційні установки: потреби покриті повністю, 59 підтверджені до постачання, 28 уже доставлені, 9 введені в експлуатацію. У підсумку початок опалювального сезону 2025 в Запорізькій області проходить організовано та гарантує стабільне забезпечення теплом і ключовими послугами навіть у складних умовах.

