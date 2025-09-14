Графік відключення світла на тиждень з 15 по 21 вересня в Запорізькій області вводять для безпечного функціонування електромереж і покращення якості обслуговування споживачів.

Графік відключення світла на тиждень з 15 по 21 вересня в Запорізькій області передбачає планові ремонтні роботи електрообладнання у різних населених пунктах та на конкретних вулицях, пповідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Запоріжжяобленерго.

15 вересня 2025 року з 09:00 до 17:00 роботи проводитимуть у селі Володимирівське на вулицях 8 Березня, Бегенова, Будівельників, В. Стуса, Вишнева, Грушевського, Запорізька, Зоряна, Корнієва, Кошевого, Лесі Українки, Молодіжна, Незалежності, Першотравнева, Польова, Садова, Сільська, Стадіонна, Степна, Стуса, Шевченка, Шикунова, Шкільна, Ювілейна.

А також у провулках Веселий, Весняний, Вишневий, Вільний, Зелений, Квітковий, Лазурний, Мирний, Тихий і Травневий. Також ремонт заплановано на вулиці Дослідна станція у місті Запоріжжя та на вулицях Виноградна, Вишнева, Героїв Сталінграду, Депутатська, Залізнична, Запорізька, Матросова, Миру, Мічуріна, Мічурінська, Плавнева, Престижна, Садова, Українська, Щаслива, Ярова у селі Балабине.

16 вересня роботи проводитимуться з 09:00 до 17:00 у селах Черепівське, Мар’ївка, Новосергіївка, Уділенське, Смоляне, Августинівка, Івангород, Лемешинське, Надія та Новоселище. 17 числа ремонт електрообладнання триватиме на вулицях Вишнева, Молодіжна, Центральна та Степна у селах Лежине, Долинівка, Розумівка, Долинське, Високогірне, Водяне, Зеленопілля, Ручаївка, Широке.

Наступного дня, 18 вересня, заплановані роботи у смт Кушугум та селах Августинівка, Дніпрові Хвилі, Долинівка, Крилівське, Новопетрівка і Федорівка на численних вулицях та провулках.

19 вересня ремонт триватиме на вулицях Сонячна, Степна, Центральна, Горького, Миру, Щаслива, Яблунева у селах Новоолександрівка, Долинське, Відрадне.

