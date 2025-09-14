График отключения света в неделю с 15 по 21 сентября в Запорожской области вводят для безопасного функционирования электросетей и улучшения качества обслуживания потребителей.

График отключения света в неделю с 15 по 21 сентября в Запорожской области предусматривает плановые ремонтные работы электрооборудования в разных населенных пунктах и ​​на конкретных улицах, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Запорожьеоблэнерго .

15 сентября 2025 года с 09:00 до 17:00 работы будут проводить в селе Владимировское на улицах 8 Марта, Бегенова, Строителей, В. Стуса, Вишневая, Грушевского, Запорожская, Зоряна, Корниева, Кошевого, Леси Украинки, Молодежная, Молодежная, Сельская, Стадионная, Степная, Стуса, Шевченко, Шикунова, Школьная, Юбилейная.

А также в переулках Веселый, Весенний, Вишневый, Свободный, Зеленый, Цветочный, Лазурный, Мирный, Тихий и Майский. Также ремонт запланирован на улице Опытная станция в Запорожье и на улицах Виноградная, Вишневая, Героев Сталинграда, Депутатская, Железнодорожная, Запорожская, Матросова, Мира, Мичурина, Мичуринская, Плавневая, Престижная, Садовая, Украинская, Счастливая, Яровая в с.

16 сентября работы будут проводиться с 09:00 до 17:00 в селах Череповское, Марьевка, Новосергеевка, Удиленское, Смоляное, Августиновка, Ивангород, Лемешинское, Надежда и Новоселище. 17 числа ремонт электрооборудования продлится на улицах Вишневая, Молодежная, Центральная и Степная в селах Лежине, Долиновка, Разумовка, Долинское, Высокогорное, Водяное, Зеленополье, Ручаевка, Широкое.

На следующий день, 18 сентября, запланированы работы в Кушугуме и селах Августиновка, Днепровые Волны, Долиновка, Крыловское, Новопетровка и Федоровка на многочисленных улицах и переулках.

19 сентября ремонт продлится на улицах Солнечная, Степная, Центральная, Горького, Мира, Счастливая, Яблоневая в селах Новоалександровка, Долинское, Отрадное.

