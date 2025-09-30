Начало отопительного сезона 2025 года в Запорожской области проходит организованно и гарантирует стабильное обеспечение теплом и ключевыми услугами даже в сложных условиях.

Начало отопительного сезона 2025 года в Запорожской области состоялось по графику и сопровождается реализацией комплекса мероприятий по подготовке энергетических и коммунальных систем, сообщает Politeka.

Министерство развития общин и территорий Украины подтвердило готовность региона обеспечить население теплом и горячей водой. 11 сентября в Запорожье прошло заседание Антикризисного энергетического штаба, где проанализировали состояние подготовки к зиме. По состоянию на сегодняшний день уровень готовности основных объектов превышает 80%, завершение работ планируется до официального запуска.

Проверено около 116 тысяч жилых домов из 145 тысяч. Особое внимание уделено социальным учреждениям: из более 25 тысяч заведений готово более 21 тысячи, среди них около 8 тысяч детских садов, более 10 тысяч школ и более 3 тысяч медицинских объектов. Функционирование системы обеспечивают 14,6 тысяч котельных. Отремонтированы сотни котлов, а около 14 тысяч километров теплотрасс подготовлены к эксплуатации.

Продолжается проверка водоснабжения и водоотведения. На сегодняшний день осмотрено более 1,4 тысячи километров водопроводных и более 220 километров канализационных сетей. Также производится обследование насосных станций, очистных сооружений и скважин. В прифронтовых районах из 4511 жилых зданий подготовлено 3651, среди социальных объектов – 333, дополнительно 179 котельных и 488 километров теплотрасс. Параллельно формируются запасы топлива для стабильной работы в течение холодного периода.

Для поддержки электроснабжения регион использует когенерационные установки: потребности покрыты полностью, 59 подтверждены до поставки, 28 уже доставлены, 9 введены в эксплуатацию. В итоге начало отопительного сезона 2025 года в Запорожской области проходит организованно и гарантирует стабильное обеспечение теплом и ключевыми услугами даже в сложных условиях.

