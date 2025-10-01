Початок опалювального сезону 2025 в Запорізькій області розпочався згідно з графіком і супроводжується впровадженням комплексу заходів, спрямованих на підготовку енергетичних та комунальних систем, повідомляє Politeka.

Міністерство розвитку громад і територій України підтвердило готовність регіону до забезпечення населення теплом і гарячою водою. 11 вересня у Запоріжжі відбулося засідання Антикризового енергетичного штабу, під час якого проаналізували стан підготовки до зимового періоду. Станом на сьогодні рівень готовності основних об’єктів перевищує 80%, завершення робіт планується до моменту офіційного запуску систем.

На цей час перевірено близько 116 тисяч житлових будинків із 145 тисяч. Особлива увага приділяється соціальним установам: із понад 25 тисяч закладів готові понад 21 тисяча, серед яких близько 8 тисяч дитячих садків, понад 10 тисяч шкіл та більше 3 тисяч медичних закладів. Функціонування інфраструктури забезпечують 14,6 тисячі котелень. Відремонтовано сотні котлів, а також підготовлено до експлуатації майже 14 тисяч кілометрів теплових мереж.

Триває перевірка водопостачання та водовідведення. На сьогодні оглянуто понад 1,4 тисячі кілометрів водопровідних і більш ніж 220 кілометрів каналізаційних систем. Також здійснюється обстеження насосних станцій, очисних споруд та свердловин. У прифронтових районах із 4 511 житлових будівель підготовлено 3 651, серед соціальних об’єктів – 333, додатково перевірено 179 котелень та 488 кілометрів теплотрас. Паралельно формуються запаси палива для стабільної роботи під час холодного сезону.

Для підтримання електропостачання регіон використовує когенераційні установки. Потреби покриті повністю: 59 підтверджені до постачання, 28 уже доставлені, 9 введені в експлуатацію. У підсумку початок опалювального сезону 2025 в Запорізькій області відбувається організовано, що гарантує стабільне забезпечення теплом і ключовими послугами навіть у складних умовах.

