Начало отопительного сезона 2025 года в Запорожской области началось согласно графику и сопровождается внедрением комплекса мероприятий, направленных на подготовку энергетических и коммунальных систем, сообщает Politeka.

Министерство развития общин и территорий Украины подтвердило готовность региона к обеспечению населения теплом и горячей водой. 11 сентября в Запорожье прошло заседание Антикризисного энергетического штаба, в ходе которого проанализировали состояние подготовки к зимнему периоду. По состоянию на сегодняшний день уровень готовности основных объектов превышает 80%, завершение работ планируется к моменту официального запуска систем.

В настоящее время проверено около 116 тысяч жилых домов из 145 тысяч. Особое внимание уделяется социальным учреждениям: из более 25 тысяч заведений готово более 21 тысячи, среди которых около 8 тысяч детских садов, более 10 тысяч школ и более 3 тысяч медицинских учреждений. Функционирование инфраструктуры обеспечивают 14,6 тысяч котельных. Отремонтированы сотни котлов, а также подготовлено к эксплуатации около 14 тысяч километров тепловых сетей.

Продолжается проверка водоснабжения и водоотвода. На сегодня осмотрено более 1,4 тысячи километров водопроводных и более 220 километров канализационных систем. Также осуществляется обследование насосных станций, очистных сооружений и скважин. В прифронтовых районах из 4511 жилых зданий подготовлено 3651, среди социальных объектов – 333, дополнительно проверено 179 котельных и 488 километров теплотрасс. Параллельно формируются запасы топлива для стабильной работы в холодный сезон.

Для поддержки электроснабжения регион использует когенерационные установки. Потребности полностью покрыты: 59 подтверждены до поставки, 28 уже доставлены, 9 введены в эксплуатацию. В итоге начало отопительного сезона 2025 года в Запорожской области происходит организованно, что гарантирует стабильное обеспечение теплом и ключевыми услугами даже в сложных условиях.

