Не всі споживачі відчують суттєве збільшення платежів за ЖКГ через заплановане підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Запорізькій області, повідомляє Politeka.net.

Таке рішення було ухвалене Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Відповідна постанова вже опублікована на офіційному сайті відомства.

З 1 жовтня у Запорізькій області очікується підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, яке стало результатом ретельного перегляду та коригування цінової структури на основі аналізу діяльності енергетичних компаній за попередні роки. Основна мета цього рішення — забезпечити стабільну роботу енергосистеми регіону та країни загалом у осінньо-зимовий період 2025–2026 років, а також спрямувати додаткові фінансові ресурси на погашення заборгованості перед НЕК «Укренерго».

Найбільші зміни торкнуться тарифів на розподіл електроенергії. Голова НКРЕКП Юрій Власенко підкреслив, що впроваджений механізм дозволяє компенсувати недоотримані доходи операторів системи розподілу та гарантує їх фінансову стабільність. Під нову тарифну систему потрапляють 18 компаній, які працюють за моделлю RAB-тарифоутворення, що передбачає врахування інвестиційної вартості активів і очікуваного доходу компаній при визначенні тарифу.

Додаткові фінансові надходження, які надійдуть у період із вересня по грудень 2025 року, будуть спрямовані не лише на погашення заборгованості перед оператором системи передачі, але й на фінансування заходів, необхідних для безперебійного функціонування енергосистеми під час пікових навантажень у зимовий період. Член правління НЕК «Укренерго» Іван Юрик зазначив, що значна частина цих коштів буде використана для підтримки генерації електроенергії, що є критично важливим для стабільності постачання електроенергії у регіоні.

Експерти відзначають, що для більшості побутових споживачів з 1 жовтня підвищення тарифів на комуналку у Запорізькій області матиме мінімальний вплив і практично не позначиться на щомісячних платіжках. Водночас для бізнес-сектору зміни будуть відчутнішими: збільшення витрат на електроенергію може підвищити операційні витрати підприємств, що у свою чергу може вплинути на ціни товарів та послуг у регіоні та створити додатковий економічний ефект.

