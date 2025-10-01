Не все потребители ощутят существенное увеличение платежей по ЖКХ из-за запланированного повышения тарифов на коммуналку с 1 октября в Запорожской области, сообщает Politeka.net.

Такое решение было принято Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Соответствующее постановление уже опубликовано на официальном сайте ведомства.

С 1 октября в Запорожской области ожидается повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которое явилось результатом тщательного пересмотра и корректировки ценовой структуры на основе анализа деятельности энергетических компаний за предыдущие годы. Основная цель этого решения — обеспечить стабильную работу энергосистемы региона и страны в осенне-зимний период 2025-2026 годов, а также направить дополнительные финансовые ресурсы на погашение задолженности перед НЭК «Укрэнерго».

Наибольшие изменения коснутся тарифов на распределение электроэнергии. Глава НКРЭКУ Юрий Власенко подчеркнул, что внедренный механизм позволяет компенсировать недополученные доходы операторов системы распределения и гарантирует их финансовую стабильность. Под новую тарифную систему попадают 18 компаний, работающих по модели RAB-тарифообразования, что предполагает учет инвестиционной стоимости активов и ожидаемого дохода компаний при определении тарифа.

Дополнительные финансовые поступления, которые поступят в период с сентября по декабрь 2025 года, будут направлены не только на погашение задолженности перед оператором системы передачи, но и на финансирование мер, необходимых для бесперебойного функционирования энергосистемы во время пиковых нагрузок в зимний период. Член правления НЭК «Укрэнерго» Иван Юрик отметил, что значительная часть этих средств будет использована для поддержки генерации электроэнергии, что критически важно для стабильности поставок электроэнергии в регионе.

Эксперты отмечают, что для большинства бытовых потребителей с 1 октября повышение тарифов на коммуналку в Запорожской области будет иметь минимальное влияние и практически не отразится на ежемесячных платежах. В то же время, для бизнес-сектора изменения будут ощутимыми: увеличение затрат на электроэнергию может повысить операционные расходы предприятий, что в свою очередь может повлиять на цены товаров и услуг в регионе и создать дополнительный экономический эффект.

