Облэнерго объявило о новых локальных графиках отключения света в общинах Черниговской области на период с 25 по 28 ноября 2025 года.

С 25 по 28 ноября в некоторых населенных пунктах Черниговской области будут задействованы графики отключения света, связанные с проведением ремонтных работ в сетях, пишет Politeka.

В частности, ограничения в эти дни будут действовать в пределах Коропской поселковой территориальной общины и будут продолжаться примерно с 8:00 до 17:00. Соответствующие графики отключения света будут применяться частично в следующих населенных пунктах:

25 ноября – Борисово, Вольное, Тарасовка;

26 – Короп, Оболонье;

27 – Будище, Карильское, Былка, Короп, Рыботин, Сохачи, Становое;

28 – Короп, Борисово, Свободное, Краснополье, Тарасовка, Жерновка, Зайцево, Лукнов, Райгородок, Лысая Гора.

Полную информацию со всеми адресами, которых коснутся обесточивания, ищите на официальном сайте общины, сообщает Politeka.

Кроме того, с 25 по 28 ноября 2025 г. о локальных графиках отключения света в Черниговской области облэнерго также предупреждает жителей Остерской городской территориальной общины. Там ограничения будут действовать примерно с 9 до 17 часов.

Во вторник и среду, 25 и 26 числа, без электроэнергии частично останутся жители с. Билыки (ул. Деснянская, Киевская, Лесная, Молодежная, Независимости, пер. Заливной, Киевский, Новый, Рыбальского), Жилин Млынок (Луговая), Набельское (Центральная, Подгорная) и г. Остер (Героев 66-й бригады).

В городе Остер обесточивание во вторник также дополнительно коснется домов по улицам Вознесенская, Генерала Солонины, Татаровской, Независимости, Тимофея Носача.

27.11 ограничение будет применено в части села Евминка, а 28.11 – Евминка и Крехаев.

