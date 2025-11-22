Эта денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области, равно как и для других определенных категорий, будет засчитываться на «Дія.Картку».

Денежное пособие для пенсионеров в Харьковской области стало частью новой государственной поддержки, направленной на усиление наиболее уязвимых групп населения во время зимнего периода, сообщает Politeka.

В регионе предусмотрена единовременная выплата в рамках программы «Тепла зима». Ее размер составляет 6500 гривен. Поддержка ориентирована на граждан, оказавшихся в сложных условиях и нуждающихся в дополнительных ресурсах для обеспечения базовых потребностей в холодный сезон.

Эта денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области, равно как и для других определенных категорий, будет засчитываться на «Дія.Картку». После получения средств у граждан будет 180 дней, чтобы использовать их на теплую одежду, обувь или медикаменты.

Воспользоваться выплатой смогут дети на попечение или попечительство, в том числе с инвалидностью, воспитанники детских домов семейного типа, лица с инвалидностью первой группы среди переселенцев, малообеспеченные дети и одинокие пожилые люди, имеющие прибавку по уходу.

Механизм оформления выплаты дорабатывается. Правительственные учреждения утверждают, что после завершения подготовки все потенциальные получатели получат четкие инструкции по подаче заявлений и дальнейшему доступу к помощи.

Новый формат поддержки должен стать дополнительной опорой для семей, нуждающихся в защите в период холодов, и помочь пережить самые сложные месяцы с базовой финансовой безопасностью.

Кроме того, в Харьковской области украинцы могут бесплатно получить продукты.

Так, каждую пятницу проходит социальная инициатива, в рамках которой доноры крови могут получить продуктовые наборы.

Источник: На пенсии.

