Дефицит продуктов в Киевской области создает риски нехватки товара на рынке, что уже ощутимо проявляется в отдельных общинах.

В Киевской области зафиксирован дефицит одного из самых востребованных продуктов, широко используемых в повседневном приготовлении блюд, сообщает Politeka.net.

Недостаток продукции в городе стал следствием общенациональной ситуации, ведь рынок в 2025 году характеризуется резкой волатильностью и непредсказуемыми ценовыми колебаниями.

Эксперты отмечают, что на рынок одновременно повлияли несколько серьезных факторов. В первую очередь, речь идет о сложных погодных условиях в течение сезона, которые негативно сказались на урожайности.

Дополнительным фактором стало решение агропроизводителей снизить площади под посевы из-за низких закупочных цен в предыдущем году, что сделало выращивание менее рентабельным. Еще одной существенной проблемой остается хроническая нехватка современных овощехранилищ, способных обеспечить длительное и качественное хранение продукции. Именно поэтому, несмотря на традиционное осеннее удешевление, специалисты предупреждают о высокой вероятности роста цен в зимний период.

По словам специалиста Николая Соботовича, в этом году значительная часть выращенной капусты не отвечает требованиям длительного хранения. Это означает, что в овощехранилищах закладывают меньшие объемы продукции, которая сможет сохранить товарный вид до конца зимы или до начала весны.

Такой дефицит продуктов в Киевской области создает риски нехватки товара на рынке, что уже ощутимо проявляется в отдельных общинах и может вызвать дальнейшее подорожание.

Специалисты подчеркивают, что рынок характеризуется цикличностью: периоды высоких цен стимулируют аграриев увеличивать производство, после чего наступает спад. Заниженная стоимость снова заставляет фермеров сокращать посевы, что впоследствии приводит к новому витку дефицита и очередному повышению цен. Такая повторяемость создает трудности как для изготовителей, так и для потребителей.

Источник: AgroWeek.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Киевской области: предложение базового овоща резко упало.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Киевской области: цены стремительно бьют рекорды.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для переселенцев в Киевской области: что нужно сделать для получения дома.