Местные жители Черкасской области могут рассчитывать на денежную помощь для пенсионеров, поэтому рассказываем детали.

Правительство сообщило о старте новой инициативы, по которой предусмотрена денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области, сообщает Politeka.

Речь идет об единовременной выплате в размере 6500 гривен, которая должна поддержать социально незащищенных граждан в период подготовки к зиме. Проект постановления уже обнародован для обсуждения, и в скором времени ожидается его официальное принятие.

Основная цель программы состоит в том, чтобы обеспечить минимальную финансовую стабильность тем, кто не может самостоятельно покрыть расходы на отопление или дополнительные потребности в холодное время года.

В документе говорится, что денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области станет частью более широкой правительственной инициативы под названием "Теплая зима". Она рассчитана на сезон 2025-2026 годов и охватит более 660 тысяч человек по всей Украине.

По предварительным данным, на реализацию программы правительство планирует направить 4,3 миллиарда гривен из государственного бюджета. Сумма поддержки фиксирована и составляет 6500.

Получить денежную помощь в Черкасской области смогут не только пенсионеры. В первую очередь – это малообеспеченные семьи, среди которых 335 863 семьи с детьми. Далее в списке родители детей из числа внутренне перемещенных лиц, которых сейчас 252898.

Также средства предоставят воспитателям, которые занимаются детьми, лишенными родительской опеки. Таких получателей зафиксировано около 40 900 человек.

Отдельно Кабмин предусмотрел поддержку для одиноких пожилых людей, получающих прибавку по уходу. Их количество составляет около 17 500 человек.

Кроме того, в программу входят люди с инвалидностью первой группы среди внутри перемещенных лиц - около 12 800 получателей.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Черкассах: украинцам бесплатно предоставляют важную услугу.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Черкасской области: в ПФУ предупредили, когда украинцам могут отказать в помощи.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черкассах: украинцев готовы поддержать, что нужно знать.