Работа для пенсионеров в Черкасской области есть в разных сферах, сообщает Politeka.
Среди наиболее востребованных позиций на сайте work.ua есть менеджер и оператор call-центра компании lifecell. Зарплата составляет от 18000 до 22000.
Основные обязанности включают в себя прием звонков клиентов банка через интернет-телефонию, помощь в решении вопросов банковских сервисов и поддержку высокого уровня обслуживания. Компания предлагает оплачиваемое обучение, профессиональное развитие и стабильное трудоустройство с первого дня.
Еще одна интересная работа для пенсионеров в Черкасской области – кладовщик или менеджер по обеспечению в компании Drevos. Зарплата варьируется от 20000 до 25000. Основные обязанности предполагают пополнение состава, обеспечение производства материалами.
Эта работа для пенсионеров в Черкасской области подразумевает комфортные условия с графиком с 8.00 до 17.00. Работники получают бонусы, премии, бесплатное обучение и регулярный пересмотр зарплаты.
Также востребована должность столяра в компании СМ-Украина. Зарплата составляет от 21000 до 33000 в зависимости от опыта и объемов выполненных задач. Основные обязанности включают изготовление и отделку деревянных деталей, взаимодействие с ручным и механическим инструментом и сборку мебельных конструкций.
Важны внимательность, ответственность и желание развиваться. Компания предлагает стабильное трудоустройство в крупной производственной компании, комфортные условия труда и карьерный рост.
