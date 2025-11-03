Работа для пенсионеров в Черкасской области пригодится для тех, кто хочет оставаться активным и стабильно получать деньги.

Работа для пенсионеров в Черкасской области есть в разных сферах, сообщает Politeka.

Среди наиболее востребованных позиций на сайте work.ua есть менеджер и оператор call-центра компании lifecell. Зарплата составляет от 18000 до 22000.

Основные обязанности включают в себя прием звонков клиентов банка через интернет-телефонию, помощь в решении вопросов банковских сервисов и поддержку высокого уровня обслуживания. Компания предлагает оплачиваемое обучение, профессиональное развитие и стабильное трудоустройство с первого дня.

Еще одна интересная работа для пенсионеров в Черкасской области – кладовщик или менеджер по обеспечению в компании Drevos. Зарплата варьируется от 20000 до 25000. Основные обязанности предполагают пополнение состава, обеспечение производства материалами.

Эта работа для пенсионеров в Черкасской области подразумевает комфортные условия с графиком с 8.00 до 17.00. Работники получают бонусы, премии, бесплатное обучение и регулярный пересмотр зарплаты.

Также востребована должность столяра в компании СМ-Украина. Зарплата составляет от 21000 до 33000 в зависимости от опыта и объемов выполненных задач. Основные обязанности включают изготовление и отделку деревянных деталей, взаимодействие с ручным и механическим инструментом и сборку мебельных конструкций.

Важны внимательность, ответственность и желание развиваться. Компания предлагает стабильное трудоустройство в крупной производственной компании, комфортные условия труда и карьерный рост.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Черкассах: украинцам бесплатно предоставляют важную услугу.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Черкасской области: в ПФУ предупредили, когда украинцам могут отказать в помощи.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черкассах: украинцев готовы поддержать, что нужно знать.