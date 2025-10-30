У Черкасах на одному з автобусних маршрутів міста почала працювати нова система оплати проїзду, повідомляє Politeka.
Нова система оплати проїзду в Черкасах передбачає облік усіх пасажирів, які розраховуються готівкою. Це вже черговий крок у модернізації громадського транспорту та підвищенні прозорості фінансових потоків.
Згідно з інформацією міської ради, нова система оплати проїзду у Черкасах передбачає, що водії зобов’язані фіксувати всі готівкові розрахунки за допомогою валідатора і видавати пасажирам квитки.
Поступово такий принцип запроваджується на всіх автобусних маршрутах. Станом на початок жовтня, він вже працював на семи напрямках і продовжує поширюватися.
Принцип роботи простий. Коли пасажир передає водію готівку, водій фіксує купівлю квитка на валідаторі. Після цього інформація автоматично передається в систему АСООП для обліку. Пасажир зобов’язаний мати квиток при собі протягом усієї поїздки.
Завдяки цьому механізму є можливість відстежувати пасажиропотік. Водночас, пасажири можуть й надалі розраховуватись безготівково. Інструкції для цього розміщені у салонах автобусів.
Запровадження е-квитка у нашому облцентрі реалізується завдяки співпраці Черкаської міської ради з інвестором впровадження АСООП "Smart Ticket Technology" та підтримці міжнародної платіжної компанії Visa. Всі питання щодо роботи механізму можна уточнювати на гарячій лінії 0 800 300 844.
