Уряд України планує запровадити одноразову грошову допомогу у Черкаській області в розмірі 6 500 гривень для пенсіонерів соціально незахищених громадян, пише Politeka.

Відповідний проєкт постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2025 року вже винесено на громадське обговорення.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, така підтримка надасть змогу охопити близько 660 тисяч громадян у межах програми “Тепла зима”. На її реалізацію Кабінет Міністрів планує виділити 4,3 млрд гривень із державного бюджету.

Грошова допомога у Черкаській області та інших регіонах України розрахована на найбільш уразливі категорії населення та буде спрямована на такі групи отримувачів:

батьки дітей із малозабезпечених сімей – 335 863 осіб;

батьки дітей із числа внутрішньо переміщених осіб – 252 898 українців;

вихователі дітей, над якими встановлено опіку – 40 900 осіб;

одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд – 17 500 українців;

люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб – 12 800 українців;

вихователі дітей-сиріт та дітей з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях – 1 000 українців.

Виплати в розмірі 6 500 гривень здійснюватимуться на спеціальний банківський рахунок або на "Дія.Картка", а термін використання коштів із моменту зарахування становить 180 днів.

Програма спрямована на те, щоб забезпечити фінансову підтримку громадянам, які найбільше потребують допомоги під час зимового періоду, і дозволити їм покрити витрати на опалення, комунальні послуги, ліки та інші першочергові потреби.

Джерело: Антикризовий медіа-центр.

