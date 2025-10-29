Денежная помощь в Черкасской области и других регионах Украины рассчитана на наиболее уязвимые категории населения.

Правительство Украины планирует ввести единовременную денежную помощь в Черкасской области в размере 6 500 гривен для пенсионеров социально незащищенных граждан, пишет Politeka.

Соответствующий проект постановления Кабинета Министров Украины от 17 октября 2025 уже вынесен на общественное обсуждение.

Согласно пояснительной записке к документу, такая поддержка позволит охватить около 660 тысяч граждан в рамках программы "Теплая зима". На ее реализацию Кабинет Министров планирует выделить 4,3 млрд. гривен из государственного бюджета.

Денежная помощь в Черкасской области и других регионах Украины рассчитана на наиболее уязвимые категории населения и будет направлена ​​на следующие группы получателей:

родители детей из малообеспеченных семей – 335 863 человек;

родители детей из числа внутренне перемещенных лиц – 252 898 украинцев;

воспитатели детей, над которыми установлена ​​опека – 40 900 человек;

одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу – 17 500 украинцев;

люди с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц – 12800 украинцев;

воспитатели детей-сирот и детей с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях – 1000 украинцев.

Выплаты в размере 6500 гривен будут осуществляться на специальный банковский счет или на "Дія.Картка", а срок использования средств с момента зачисления составляет 180 дней.

Программа направлена ​​на то, чтобы обеспечить финансовую поддержку гражданам, наиболее нуждающимся в помощи во время зимнего периода, и позволить им покрыть расходы на отопление, коммунальные услуги, лекарства и другие первоочередные потребности.

Источник: Антикризовий медіа-центр.

