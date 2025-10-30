Новая система оплаты проезда в Черкассах стала удобной для одних и непривычной для других местных жителей, поэтому рассказываем детали.

В Черкассах на одном из автобусных маршрутов города заработала новая система оплаты проезда, сообщает Politeka.

Новая система оплаты проезда в Черкассах предусматривает учет всех рассчитываемых наличными пассажиров. Это уже очередной шаг по модернизации общественного транспорта и повышению прозрачности финансовых потоков.

Согласно информации городского совета, новая система оплаты проезда в Черкассах предполагает, что водители обязаны фиксировать все наличные расчеты с помощью валидатора и выдавать пассажирам билеты.

Равномерно таковой принцип вводится на всех автобусных маршрутах. По состоянию на начало октября он уже работал на семи направлениях и продолжает распространяться.

Принцип работы прост. Когда пассажир обналичивает водителя, водитель фиксирует покупку билета на валидаторе. После этого информация автоматически передается в систему АСООП для учета. Пассажир обязан иметь билет при себе в течение всей поездки.

Благодаря этому механизму есть возможность отслеживать пассажиропоток. В то же время, пассажиры могут и дальше рассчитываться безналично. Инструкции по этому поводу размещены в салонах автобусов.

Введение е-билета в нашем облцентре реализуется благодаря сотрудничеству Черкасского городского совета с инвестором внедрения АСООП Smart Ticket Technology и поддержке международной платежной компании Visa. Все вопросы по работе механизма можно уточнять на горячей линии 0 800 300 844.

