График отключения света в Кировоградской области в неделю с 24 по 30 ноября поможет планировать рабочее и бытовое время без неприятных сюрпризов.

График отключения света в Кировоградской области на неделю с 24 по 30 ноября объявлен для плановых ремонтов и мероприятий по должникам, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Кировоградоблэнерго .

Первые отключения запланированы на 24 ноября с 09:00 до 17:00.

В Березовке отключение будет касаться улиц Березовской и Вишневой, а в Костомаровке – КАТИ Мельничук, Молодежная, Набережная и Садовая. На любимом свете не будет на Степной и Шевченко, а в Майском – на Степной.

Одновременно в Бобринецком районе электроснабжение будет приостановлено для должников. Пострадают Лавандова, Мещанская, Промышленная, Соколовская, Владимира Великого и другие улицы. Отключение продлится весь день. На 25 ноября планируются аналогичные мероприятия: отключение должников в Бобринце и плановые ремонты в Березовке, Костомаровке, любимом и Майском. 26–27 ноября работы продолжатся по тем же адресам, включая соседние переулки и центральные улицы Бобринца.

28 ноября электроснабжение будет отключено для проведения планового ремонта в Березовке, Костомаровке, Любимом и Майском. Энергетики советуют местным жителям заранее подготовиться к временному отсутствию света и по возможности отложить использование электроприборов, потребляющих много энергии. Также следует выключить заранее всю технику, чтобы спасти ее от перепадов напряжения.

