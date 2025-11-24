График отключения света в Полтавской области на 25 ноября позволяет потребителям заблаговременно планировать свой день и избежать неудобств, связанных с отсутствием электроэнергии.

График отключения света в Полтавской области на 25 ноября предусматривает временные перебои в электроснабжении на территории Чернухинского общества Лубенского района, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте общины .

Энергетики будут производить плановый ремонт на сетях АО «Полтаваоблэнерго» с целью модернизации и повышения надежности системы.

Планируемые отключения в населенных пунктах:

с. Постав-Мука (08:00–16:30): ул. Хуторская, дом. 3, 4, 5, 6, 7, 8б, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 20ПУСТ, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 35, 37, 41, 42 ул. Шевченко, дом. 3а Причина: выполнение работ, предусмотренных Инвестиционной программой ОСР

село Галяве (08:00–16:30): ул. Степная, дом. 1, 2, 3, 5, 5а, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 88 ул. Центральная, дом. 36, 45, 47, 49, 51а, 53, 54, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73а, 75, 77, 79, 81 ул. Центральная, дом. 4 Причина: выполнение ремонта при реализации договоров о присоединении к электрическим сетям системы распределения

с. Козловка (08:00–16:30): ул. Загорянская, дом. 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 106, 108, 112, 114, 116 пров. Школьный, дом. 4, 8, 10, 12, 14 ул. Центральная, дом. 68, 72 Причина: выполнение работ при реализации договоров о присоединении к электрическим сетям системы распределения



Энергетики советуют жителям заранее подготовиться к временным перебоям: зарядить мобильные устройства, подготовить фонарики и планировать рабочие и бытовые дела с учетом графика.

График отключения света в Полтавской области на 25 ноября позволяет потребителям заблаговременно планировать свой день и избежать неудобств, связанных с отсутствием электроэнергии. Плановые работы обеспечивают безопасность сетей и стабильную работу системы электроснабжения в будущем.

