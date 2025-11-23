В ДТЭК предупредили о плановых отключениях света в Киевской области на период с 24 по 26 ноября 2025 года.

Жителей Киевской области предупредили о новых локальных графиках отключения света, которые будут действовать с понедельника по среду, 24-26 ноября 2025 года, пишет Politeka.

В этом материале речь пойдет не о стабилизационных графиках отключения (их ДТЭК ежедневно публикует на официальных страницах компании), а именно о плановых обесточениях в Киевской области с 24 по 26 ноября, связанных с проведением профилактических работ в электросетях.

В частности, энергетики предупреждают, что графики отключения света в понедельник и вторник с 8:30 до 19:00 будут действовать в городе Переяслав Киевской области:

24 ноября – ул. Глебовича, Вечерняя, Мономаха, Гончара, Гончарная, Грушевского, Кожемяки, Летняя, Металлургов, Песклова, Приветливая, Утренняя, Свободы, Соборная, Титовского, Чорновола;

25 – Кооперативная, Ласковая, Ласточковая, Музейная, Николенко, Петропавловская, Потапенко, Профессиональная, Ромашковая, Сосновая, Ташанская, Золотоношское Шоссе, пер. Ласточковый, 1-ый Ласковый.

Также, по данным ДТЭК, обесточения планируются 24 и 26 числа с 11:00 до 16:00 в селе Хмельная Дмитровской сельской территориальной общины для домов по улице Кучерова.

Эти временные ограничения должны повысить надежность электроснабжения в регионе и помочь предотвратить аварийные ситуации в будущем.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.