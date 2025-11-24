В ДТЭК предупредили о новых локальных графиках отключения света, которые будут действовать в Киевской области во вторник, 25 ноября 2025 года.

В дополнение к стабилизационным обесточениям в некоторых населенных пунктах Киевской области 25 ноября будут действовать локальные графики отключения света, пишет Politeka.

В пределах Кагарлыкской общины в Киевской области 25 ноября графики отключения света будут действовать:

с 8:00 до 19:00 – Кагарлык (ул. Ахитекторов, Строителей, Гаркуши, Героев Крут, Гоголя, Грушевского, Демиденко, Родниковая, Единства, Аистовая, Карпа Трохименко, Одесская, Перспективная, Сергиенко, Сечевых Стрельцов, Ставянка, Степная, Столичная, Счастливая, Юности, пер. Архитекторов, Героев Крут);

с 8:30 до 18:30 – Кадомка (Михайлова).

В городе Переяслав ограничения будут применять с 8:30 до 19:00 для домов по улицам Кооперативная, Ласковая, Ласточная, Музейная, Николенка, Петропавловская, Потапенко, Профессиональная, Ромашкова, Сосновая, Ташанская, Золотоношское Шоссе, пер. Ласточный, 1-й Ласковый, сообщает Politeka.

На территории Узинской общины графики отключения света 25 ноября с 8 до 20 часов будут действовать в таких насленных пунктах:

Васильев (ул. Ореховая, Стадника, Майданная, Механизаторская, Молодежная, Олефиренко, Поповича, Центральная, пер. Молодежный, Поповича);

Макеевка (Гоголя, Гордеевская, Замочеевская, Звездная, Киевская, Казацкая, Космонавтов, Лесная, Мира, Озерная, Полевая, Центральная, Шевченко, Яблоневая).

Кроме того, во вторник ограничения коснутся города Обухов: с 8:00 до 19:30 – улицы Гайдамацкая, Малышко, Мира, Трипольская, Франко, Урочище Педина, Кооп. "Солнечный"; с 8:00 до 18:00 – Загребля, Заречная, Косынки, Песчаная, Хмельницкого, ж/м Подгорный.

Также с 8:00 до 19:30 без электроэнергии останется часть жителей села Деревянная (Глинищанская, Гончарная, Лещаная, Молодежная, Полевая, Садовая, Солнечная, Усовская, Хуторная, Школьная, Яровая, пер. Подгорный, СТ "Овражек").

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.