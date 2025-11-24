Новый график движения поездов в Сумской области был принят после возобновления полноценного курсирования поездов.

Новый график движения поездов в Сумской области введен компанией-перевозчиком "Укрзализныцей" на нескольких популярных маршрутах, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

С 23 ноября было изменено расписание движения ряда пригородных поездов. Новый график движения поездов в Сумской области был принят после восстановления полноценного курсирования поездов на участке Конотоп – Неплюево – Конотоп, что позволило вернуться к стабильному движению по полному маршруту.

Изменения направлены на улучшение качества пассажирских перевозок, сохранение важных пересадок и более удобные поездки для жителей региона.

В рамках обновления графика корректируется время отправки и прибытия нескольких пригородных рейсов. Экспресс №6541, курсирующий по маршруту Неплюево – Конотоп-Пассажирский, теперь отправляется в 04:30 вместо предыдущего времени 04:49.

На станцию ​​назначения он прибывает в 06:45, тогда как ранее прибытие было запланировано на 07:11. Такая смена позволяет пассажирам успевать на утренние пересадки и делает поездку более удобной для путешествующих в часы пик.

Другой откорректированный маршрут — экспресс №6546, отправляющийся со станции Конотоп-Пассажирский в направлении Неплюево. Его новое время отправления – 20:54 вместо 20:12, а прибытие – в 23:06 вместо 22:22. Это изменение поможет пассажирам, завершающим рабочий день позже, комфортнее планировать дорогу домой.

Ознакомиться с новым графиком движения поездов по Сумской области: всех пригородных электричек региона пассажиры могут на официальном сайте железной дороги по ссылке.

