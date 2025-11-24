Производители не исключают дальнейшего подорожания, если объемы предложения не увеличатся в ближайшие недели, а дефицит продуктов в Одесской области продолжится.

Дефицит продуктов в Одесской области наблюдается на несколько популярных товаров, из-за их нехватки уже начался рост цен, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

На этой неделе зафиксировано существенное повышение стоимости тепличных огурцов и помидоров. По данным аналитиков, резкий рост цен вызван одновременным действием двух ключевых факторов: дефицитом этих продуктов в Одесской области и усилением спроса со стороны оптовых покупателей и торговых сетей, стремящихся заблаговременно сформировать запасы овощей.

Ежедневный мониторинг ситуации свидетельствует, что сезон активной реализации огурцов в отечественных тепличных хозяйствах фактически подходит к концу. Предприятия завершают цикл уборки и распродают остатки продукции, преимущественно небольшими оптовыми партиями. Несмотря на то, что качество последних партий заметно снижается, это совсем не сдерживает удорожание: спрос остается стабильно высоким, а выбор становится все более ограниченным.

На сегодняшний день цена на тепличные огурцы превышает прошлогодний показатель на 11%. Эксперты предполагают, что уже в ближайшее время в ответ на дефицит украинской продукции на внутреннем рынке могут активизироваться импортеры из Турции. Их появление потенциально способно несколько стабилизировать ценовую ситуацию.

Подобные процессы происходят и на рынке тепличных помидоров. Стоимость томатов растет уже третью неделю подряд. Основной причиной остается уменьшение объемов поставок из тепличных предприятий.

Производители не исключают дальнейшего подорожания, если объемы предложения не увеличатся в ближайшие недели, а дефицит продуктов в Одесской области продолжится. Таким образом, рынок овощей из теплиц входит в новую фазу нестабильности, где спрос значительно опережает предложение.

Источник: AgroReview.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: сколько дают на зимний сезон.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: кто из переселенцев найдет крышу над головой.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Одесской области: как потеря урожая влияет на украинцев.