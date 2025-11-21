Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах началась как поддержка пожилых жителей, лишившихся дома или оказавшихся в сложных условиях из-за боевых действий, сообщает Politeka.

Программа предусматривает поселение в модульном городке и социальное сопровождение пожилых людей, а также помощь внутренне перемещенным семьям. Координацией занимается Департамент социальной защиты населения городского совета, где принимают документы, проверяют данные и формируют списки участников.

Подать заявку можно лично по адресу ул. Харьковская, 35, рабочее место №15. Здесь специалисты помогают посетителям заполнить заявления и разъясняют порядок участия. Для регистрации необходимо предоставить паспорт, идентификационный код и справку ВПЛ. Если семья обращается, в заявлении указывают всех членов домохозяйства, чтобы обеспечить удобное распределение мест.

Модульный городок оборудован всем необходимым для проживания, включая социальное сопровождение, что позволяет восстановить привычный ритм жизни и гарантирует безопасность.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Сумах также дополняется финансовой поддержкой. Ветераны, чье жилье разрушено или повреждено, могут получить компенсации, а тем, кто вынужден переселиться, доступна помощь для оплаты аренды в более безопасных районах.

Кроме того, в Сумской области люди могут получить денежную помощь.

По-прежнему право на получение финансовой помощи имеют ветераны, чье жилье было разрушено или повреждено из-за боевых действий или осталось на временно оккупированных территориях. Эта категория граждан может воспользоваться компенсацией для аренды нового жилья в безопасных регионах.

