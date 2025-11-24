Повышение тарифов на воду в Киевской области касается всех потребителей города.

Повышение тарифов на воду в Киевской области вступает в силу с 1 января 2026 для Переяслава, сообщает Politeka.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета 18 ноября на заседании, руководствуясь экономически обоснованными расчетами коммунального предприятия "Переяславское ВУКГ".

По новым расценкам водоснабжение обойдется в 34,14 грн за кубометр с НДС, водоотвод — 62,76 грн за кубометр. Для сравнения, действующая стоимость составляет 21,30 грн за кубометр водоснабжения и 45,00 гривен за кубометр водоотведения. Таким образом, цены растут на 12,84 грн и 17,76 соответственно.

Заместитель городского головы Ольга Огиевич отметила, что основной причиной удорожания является рост стоимости электроэнергии, которая формирует значительную часть расходов предприятия. Кроме того, изменения в ценах учитывают стоимость материалов, ремонтных работ и других ресурсов, необходимых для бесперебойного водоснабжения.

Ранее последняя корректировка стоимости состоялась:

для населения – 1 августа 2023 года;

для других организаций - 1 апреля 2025 года.

В этот раз исполком принял установление единых цен для всех категорий потребителей, и решение было принято единогласно.

Администрация коммунального предприятия сообщает, что плановые расценки рассчитаны в соответствии с экономическими обоснованиями и предусматривают покрытие фактических затрат на предоставление услуг. Кроме того, в расчетах учтен прогноз индекса цен производителей промышленной продукции и затраты на оплату труда, материалы и минимальный объем ремонтных работ.

Подробные расчеты и обоснование плановых тарифов доступны на официальном сайте Переяславского городского совета и КНП «Переяславское ВУКГ».

Следовательно, повышение тарифов на воду в Киевской области касается всех потребителей Переяслава и отражает фактические расходы предприятия, необходимые для предоставления услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу.

