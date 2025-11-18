Жителям радять врахувати графік відключення світла в Київській області на 19 листопада при організації щоденних справ.

Графік відключення світла в Київській області на 19 листопада оприлюднено для мешканців Калинівки, Кожухівки та Данилівки, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Калинівська селищна рада.

Профілактичні роботи у електромережах проводитиме ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» для підвищення надійності подачі електроенергії та запобігання аварійним ситуаціям.

У Калинівці тимчасово вимкнуть електропостачання з 08:00 до 17:00 на таких вулицях: Берегова, Визволення, Залізнична, Калинівська, Каштанова, Кільцева, Набережна, Прорізна, Степова, Суверенна, Франка, Хмельницького Богдана, Центральна, Шевченка, Зарічна, О.Романенка, Шкільна, а також у провулках Володимирський, Калинівський, Шкільний, Центральний.

У Кожухівці електрика не подаватиметься на Газову, Кільцеву, Михайлівську, Молодіжну, Набережну, Незалежності, О.Понежди, Свято-Михайлівську.

Данилівка залишиться без світла на Центральній вулиці, Данилівському шосе та Вишневому провулку у той же проміжок часу.

За інформацією енергетиків, мешканцям радять заздалегідь планувати користування електроприладами, а також врахувати графік відключення світла в Київській області на 19 листопада при організації щоденних справ.

Перед знеструмленням заздалегідь зарядьте телефони, павербанки та ноутбуки. Підготуйте ліхтарі, свічки та запас батарейок, а також відкладіть використання побутових приладів, що потребують електрики. Збережіть питну воду та продукти, які не потребують холодильника, і вимкніть техніку з розеток, щоб уникнути стрибків напруги після включення.

