Жителям советуют учесть график отключения света в Киевской области на 19 ноября при организации повседневных дел.

График отключения света в Киевской области на 19 ноября обнародован для жителей Калиновки, Кожуховки и Даниловки, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Калиновский поселковый совет.

Профилактические работы в электросетях будет проводить ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети» для повышения надежности подачи электроэнергии и предотвращения аварийных ситуаций.

В Калиновке временно отключат электроснабжение с 08:00 до 17:00 на таких улицах: Береговая, Освобождения, Железнодорожная, Калиновская, Каштановая, Кольцевая, Набережная, Прорезная, Степная, Суверенная, Франко, Хмельницкого Богдана, Центральная, Шевченко, Заречная, Заречная , переулках Владимирский, Калиновский, Школьный, Центральный .

В Кожуховке электричество не будет подаваться на Газовую, Кольцевую, Михайловскую, Молодежную, Набережную, Независимости, О.Понежди, Свято-Михайловскую .

Даниловка останется без света на Центральной улице, Даниловском шоссе и Вишневом переулке в тот же промежуток времени.

По информации энергетиков, жителям советуют заранее планировать использование электроприборов, а также учесть график отключения света в Киевской области на 19 ноября при организации ежедневных дел.

Перед обесточиванием заранее зарядите телефоны, павербанки и ноутбуки. Подготовьте фонари, свечи и запас батареек, а также отложите использование бытовых приборов, требующих электричества. Сохраните питьевую воду и продукты, не требующие холодильника, и выключите технику из розеток во избежание скачков напряжения после включения.

