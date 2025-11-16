Графік відключення світла на тиждень з 17 по 23 листопада в Київській області допоможе жителям спланувати свій день та підготуватися до тимчасової відсутності електропостачання.

Графік відключення світла на тиждень з 17 по 23 листопада в Київській області включає детальний перелік населених пунктів і вулиць, повідомляє Politeka.

ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» повідомляє про планові знеструмлення електроенергії в межах Київської області з метою підвищення надійності мереж і запобігання аварій.

У Переяславській міській громаді роботи відбудуться 17 листопада. Електропостачання тимчасово припинять у селі Мазінки на вулицях Альтицька, Лугова та провулку Альтицький. Знеструмлення розпочнеться о 08:30 і триватиме до 18:00.

У Гатненській сільській громаді того ж дня заплановані роботи в селах Білогородка, Крюківщина та Гатне. Відключення електроенергії для цих населених пунктів відбудеться з 08:00 до 18:00. У Гатному під час ремонтних робіт без світла залишаться вулиці Дамбова, Квіткова, Квітнева та кілька невизначених адрес.

Окрім того, 17 числа з 09:00 до 18:00 електропостачання тимчасово припинять у селищі Велика Димерка на вулицях Богданівська, Вокзальна, Героїв Азова, Комунальна, Північна та Печерська.

У селі Богданівка того ж дня електрики не буде з 09:00 до 19:00 на вулицях Будівельна, Освітянська, Парникова, Хмельницького Богдана та в провулку Лучовий.

Графік відключення світла на тиждень з 17 по 23 листопада в Київській області допоможе жителям спланувати свій день та підготуватися до тимчасової відсутності електропостачання. Компанія радить заздалегідь заряджати гаджети та запастися необхідними ресурсами.

Також перед відключенням електроенергії заздалегідь приготуйте ліхтарі, свічки та запас батарейок. Переконайтеся, що холодильник і морозильник щільно закриті, щоб продукти довше зберігали холод. Плануйте використання води, якщо у вас електричний насос, і обмежте функціонування побутової техніки до включення світла. Також варто зарядити портативні павербанки та підготувати запас гарячих напоїв або готових страв.

ДТЕК запевняє, що роботи проводяться для стабілізації системи та покращення якості обслуговування споживачів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: які саме товари стали дорожче.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: як знайти прихисток через офіційні сервіси.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: щомісяця виплачуватимуть майже 1000 грн, як оформити.