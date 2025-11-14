Подорожчання проїзду у Київській області відбулося з осені та торкнулося цін на подорожі маргрутними таксі, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляє Обухівська міська рада у Facebook.

Подорожчання проїзду у Київській області торкнулося міста Обухів. Востаннє ціни переглядали ще у травні 2022 року, проте за три роки основні витрати перевізників зросли в кілька разів, що й стало підставою для коригування тарифів.

У міськраді пояснили, що відповідно до методики розрахунку тарифів на пасажирські автомобільні перевезення перегляд вартості проїзду обов’язковий у разі збільшення ціни пального більш ніж на 10% або при зміні інших умов виробничої діяльності.

Нові тарифи на популярні маршрути виглядають наступним чином:

№1 (ТЗСМ – Лікарня): 18,00 гривень;

№2 (мікрорайон Лікарня – мікрорайон Яблуневий): 18,00 гривень;

№4 (Ленди – Яблуневий – Піщана): 18,00 гривень;

№5 (Автостанція – Піщана): 14,00 гривень;

№6: 13,00 гривень;

№7: 14,00 грн;

№8 (Блакитівка – Піщана): 14,00 грн;

№9 (8 Листопада – Піщана): 14,00 грн;

№10 (Польок – Піщана): 14,00 грн;

№11 (Яровівська – Лікарня): 14,00;

№12 (Соборна – Лікарня): 14,00;

№14 (Жеваги – Піщана): 14,00.

У міській раді підкреслили, що тарифи залишалися без змін понад три роки, тоді як за цей час суттєво зросли ключові витрати перевізників. Зокрема, заробітна плата водіїв зросла на 308%, ціни на паливо збільшилися більш ніж удвічі, а витрати на сервісне обслуговування транспортних засобів у деяких випадках зросли у два і більше разів.

