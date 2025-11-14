Подорожание проезда в Киевской области произошло с осени и коснулось цен на путешествия по маргрутному такси, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает Обуховский городской совет в Facebook.

Подорожание проезда в Киевской области затронуло город Обухов. В последний раз цены пересматривались еще в мае 2022 года, однако за три года основные расходы перевозчиков выросли в несколько раз, что и послужило основанием для корректировки тарифов.

В горсовете пояснили, что согласно методике расчета тарифов на пассажирские автомобильные перевозки пересмотр стоимости проезда обязателен при увеличении цены горючего более чем на 10% или при изменении других условий производственной деятельности.

Новые тарифы на популярные маршруты выглядят следующим образом:

№1 (ТОСМ – Больница): 18,00 гривен;

№2 (микрорайон Больница – микрорайон Яблоневый): 18,00 гривен;

№4 (Ленды – Яблоневый – Песчаная): 18,00 гривен;

№5 (Автостанция - Песчаная): 14,00 гривен;

№6: 13,00 гривен;

№7: 14,00 грн;

№8 (Голубовка – Писчана): 14,00 грн;

№9 (8 Ноября – Писчана): 14,00 грн;

№10 (Польк - Писчана): 14,00 грн;

№11 (Ярововская – Больница): 14,00;

№12 (Соборная – Больница): 14,00;

№14 (Жеваги – Писчана): 14,00.

В городском совете подчеркнули, что тарифы оставались без изменений более трех лет, в то время как за это время существенно выросли ключевые расходы перевозчиков. В частности, заработная плата водителей выросла на 308%, цены на топливо увеличились более чем вдвое, а затраты на сервисное обслуживание транспортных средств в некоторых случаях выросли в два и более раза.

