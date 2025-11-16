График отключения света на неделю с 17 по 23 ноября в Киевской области поможет жителям спланировать свой день и подготовиться к временному отсутствию электроснабжения.

График отключения света на неделю с 17 по 23 ноября в Киевской области включает в себя детальный перечень населенных пунктов и улиц, сообщает Politeka.

ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети» сообщает о плановых обесточиваниях электроэнергии в пределах Киевской области с целью повышения надежности сетей и предотвращения аварий.

В Переяславском городском сообществе работы состоятся 17 ноября. Электроснабжение временно прекратят в селе Мазинки по улицам Альтицкая, Луговая и переулке Альтицкий. Обесточение начнется в 08:30 и продлится до 18:00.

В Гатненском сельском обществе в тот же день запланированы работы в селах Белогородка, Крюковщина и Гатное. Отключение электроэнергии для этих населенных пунктов произойдет с 08:00 до 18:00. В Гатном во время ремонтных работ без света останутся улицы Дамбова, Цветкова, Апрель и несколько неопределенных адресов.

Кроме того, 17 числа с 09:00 до 18:00 электроснабжение временно прекратят в поселке Большая Дымерка на улицах Богдановская, Вокзальная, Героев Азовая, Коммунальная, Северная и Печерская.

В селе Богдановка в тот день электричества не будет с 09:00 до 19:00 на улицах Строительная, Просвещенская, Парникова, Хмельницкого Богдана и в переулке Лучевой.

График отключения света на неделю с 17 по 23 ноября в Киевской области поможет жителям спланировать свой день и подготовиться к временному отсутствию электроснабжения. Компания советует заранее заряжать гаджеты и запастись необходимыми ресурсами.

Также перед отключением электроэнергии предварительно приготовьте фонари, свечи и запас батареек. Убедитесь, что холодильник и морозильник плотно закрыты, чтобы продукты дольше хранили холод. Планируйте использование воды, если у вас есть электрический насос, и ограничьте функционирование бытовой техники до включения света. Также следует зарядить портативные павербанки и подготовить запас горячих напитков или готовых блюд.

ДТЭК уверяет, что работы производятся для стабилизации системы и улучшения качества обслуживания потребителей.

