В Харькове все острее проявляется дефицит продуктов, в частности овощей, формирующих основу многих украинских блюд, сообщает Politeka.

Ситуация на продовольственном рынке города остается напряженной, а спрос на тепличные овощи растет быстрее предложения.

Больше всего подорожали огурцы: за последний месяц их стоимость почти удвоилась по сравнению с сентябрем. Эксперт плодоовощного рынка Ксения Гусева объясняет это резким снижением температуры. Похолодание уменьшило урожайность в теплицах в пять-шесть раз, вызвав заметный дефицит продукции.

Из-за погодных условий тепличные комбинаты досрочно приступили к отопительному сезону, используя уголь и пеллеты. Расходы на топливо выросли вдвое, что повлияло на конечные цены в магазинах и на рынках.

Также значительно подорожали помидоры тепличные. Только за последнюю неделю их цена выросла примерно на 37%. Причина — стабильно высокий спрос и сокращение предложения из-за замедленного созревания в теплицах и прекращения поставок из парниковых хозяйств.

В результате сформировался дефицит продуктов в Харькове, а торговые сети активно ищут альтернативные источники снабжения. За последние недели увеличен импорт овощей из соседних стран, что частично стабилизирует рынок.

Эксперты прогнозируют, что дефицит может сохраняться до нового урожая, а цены будут оставаться высокими.

Кроме того, в Харькове люди могут получить продукты бесплатно. Это доступно благодаря благотворительному фонду "Кинза Харьков". Получить продукты можно только после предварительной регистрации. Для этого нужно заполнить онлайн-форму.

