В Украине действует программа RISE, через которую оказывается гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области, сообщает Politeka.

Соответствующая инициатива реализуется благотворительным фондом "Каритас-Спес Одесса" при поддержке международных партнеров.

Проект ориентирован на людей, пострадавших от боевых действий, потерявших жилье или живущих вблизи опасных территорий. Он обеспечивает доступ к основным потребностям: продуктам питания, медикаментам, средствам гигиены и временному жилью.

Получить пособие могут две группы граждан. Первая – внутренне перемещенные лица, прибывшие из регионов активных боевых действий. Вторая – жители прифронтовых населенных пунктов в радиусе 30 километров от линии столкновения, где сложно приобрести товары первой необходимости.

Выплаты, включая гуманитарную помощь для пенсионеров в Одесской области, производятся после регистрации в определенных пунктах. В Одессе оформление доступно по адресу ул. Малая Арнаутская, 88. Семья получает одноразовую поддержку на три месяца – 3600 гривен на каждого члена домохозяйства, максимум 14 400 гривен для четырех человек.

Участники этой программы не должны получать аналогичную помощь от других организаций в течение последних трех месяцев или принимать участие в предыдущих проектах фонда.

Кроме того, в регионе работает инициатива «Теплая зима», которая помогает покрывать расходы на теплую одежду, обувь и коммунальные услуги в холодный период.

Программа призвана укрепить социальную защиту пожилых и создать условия для достойной жизни даже в сложное время.

