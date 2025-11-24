Местным жителям в Ровенской области предоставили график отключения газа на 25 ноября, поэтому рассказываем об этом больше.

График отключения газа на 25 ноября в Ровенской области предусматривает временное прекращение снабжения для нескольких населенных пунктов из-за плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", местные жители должны заранее подготовиться к временным неудобствам. Работы будут производиться на объектах жилищного фонда и коммунальных учреждениях.

Так, 25 ноября 2025 с 08.00 специалисты Гощанского участка начнут ремонтные работы. В связи с этим график отключения газа в Ровенской области предусматривает временное прекращение распределения голубого топлива до трех коммунально-бытовых объектов и домов 590 потребителей в селах Горбаков и Шкаров.

После завершения работ работники возобновят газоснабжение и жители смогут пользоваться голубым топливом в обычном режиме.

Газовики просят прощения за временные неудобства и подчеркивают, что ремонтные мероприятия проводятся для безопасной и надежного снабжения в будущем.

Кроме того, в городе Острог в тот же день с 09.00 начнутся ремонтные работы на объектах Острожского участка. Поэтому прекратят снабжение для восьми потребителей, проживающих на улицах Д. Яворницкого и Рынок.

Возобновление газоснабжения произойдет сразу после завершения ремонта. Работники компании обращают внимание, что работы производятся планово и направлены на обеспечение безопасного газоснабжения.

Потребителям советуют подготовиться к отключению, отключить газовые приборы и бытовые газовые устройства во избежание аварийных ситуаций.

