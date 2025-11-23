Прогноз погоды на неделю с 24 по 30 ноября в Днепре обещает прохладное время.

Синоптики сделали прогноз погоды на неделю с 24 по 30 ноября в Днепре и рассказали, подготовили ли сюрпризы в последние осенние дни, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 24 по 30 ноября в Днепре. Начнется все с прохладного времени. В понедельник 24 числа: вечером прояснится, но к этому моменту небо будет покрыто облаками. Утром пойдет мелкий дождь. Во второй половине дня осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха составит +11°C.

Во вторник, 25.11: воздух прогреется до +5°C. На небе появятся облака, которые вечером должны рассеяться. Дождей не прогнозируется. В древности выполняли такой ритуал: в только что выпавший снег вставляли соломинку: если она провалится, значит, снег сойдет, если не провалится – останется на земле.

Среда, 26:11: уже утром небо затянется облаками, которые так и не будут исчезать до конца дня. Без дождей. Температурные колебания от +3 до +9°C. В это время "всякое зябь останавливается в росте", то есть земля погружается в сон до весны.

Четверг, 27 числа: в течение всего дня небо будет покрыто тучами. Без дождей. В течение дня температура будет держаться в пределах +7…+10°C.

В пятницу, 28.11: солнце в этот день будет редко появляться из-за туч. Без осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах +5…+9°C.

Суббота, 29.11: с утра до самого вечера в Днепре небо будет покрыто облаками. Без осадков. Температура будет колебаться от +2 до +6°C.

В воскресенье 30.11: утром и вечером будет держаться пасмурная пора, днем ​​возможно небольшое прояснение. Без осадков. Температурные показатели от +1 до +5°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 24 по 30 ноября в Днепре обещает прохладное время.

